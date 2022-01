Dolores Aveiro viaja de barco até Porto Santo com amiga

Dolores Aveiro viajou de barco, esta quarta-feira, até à ilha de Porto Santo com a amiga Fátima. A mãe de Cristiano Ronaldo mostrou estar a desfrutar do passeio nas redes sociais.

A matriarca do clã Aveiro acordou cedo para ir passar o dia à ilha de Porto Santo. No perfil de Instaram, Dolores Aveiro colocou uma fotografia, na qual surge sentada ao lado de uma amiga.

“Vou a caminho do Porto Santo com a minha amiga Fátima”, escreveu a mãe do atleta português na legenda.

Quando começou a viagem de barco, Dolores Aveiro desejou aos seguidores uma bom dia, informando onde ia passar o seu dia. “Vamos a ilha do Porto Santo. Boa semana para todos. Beijinhos!” pode ler-se na descrição.

