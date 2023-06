Dulce Areia, filha de Carlos Areia, pede ajuda depois de ficar sem casa

Dulce Areia, filha mais nova de Carlos Areia, recorreu às redes sociais para fazer um apelo, após ter ficado sem casa para viver.

Dulce Areia, filha mais nova de Carlos Areia, fez um apelo na sua conta de Facebook, após ter sido despejada.

“Amigos, preciso de uma casa para arrendar com muita urgência! Como se me tivessem dado dois meses para sair da casa onde estou”, referiu.

“Se souberem de alguma coisa, preferencialmente com dois quartos, mas se tiver só um também pode ser. Estou habituada a casas minúsculas. Se souberem de alguma coisa, pode ser que conheçam um amigo do primo, da nora, do tio, que saiba de alguma coisa”, completou.

Na caixa de comentários, vários amigos de Dulce, de 49 anos, mostraram-se prontos a ajudar. “Onde?”, perguntou uma cibernauta. “Onde houver…”, respondeu a filha do ator.

Recorde-se que, além de Dulce, Carlos Areia é, também, pai de Cristina Areia, de 57 anos. O ator vive, há 15 anos, um romance com Rosa Bela, com quem tem uma diferença de 50 anos de idade.