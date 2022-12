DZR’T juntam-se a António Zambujo para nova versão de “Para Mim Tanto Me Faz”

R’T juntaram-se a António Zambujo para interpretar o tema “Para Mim Tanto Me Faz”, numa versão acústica de promoção à nova digressão da banda anunciada para 2023.

Edmundo Vieira, Paulo Vintém e Vítor Fonseca cantaram com António Zambujo um dos temas como mais sucesso da banda, que surgiu em 2004 na série juvenil “Morangos com Açúcar”, da TVI.

A música teve direito a videoclipe e já está disponível no YouTube. Nas imagens é possível ver-se os elementos do grupo musical a cantar enquanto António Zambujo toca guitarra e canta o refrão.

Os DZR’T anunciaram a “Tour Encore 2023” com 12 datas. A digressão começa a 29 de abril na Altice Arena e termina a 19 de agosto no Estádio do Algarve, com várias remisturas e homenagens a Angélico Vieira, ex-membro que morreu num acidente em 2011.