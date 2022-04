É oficial: Rúben Vieira está na TVI e vai mesmo ter um camião

Rúben Vieira, mais conhecido como Ben, vai mesmo dar o salto para o pequeno ecrã e ter o “Camião do Ben” no programa “Somos Portugal”, da TVI.

Acabaram-se as suspeitas. O assistente de realização, que chegou à TVI com Cristina Ferreira, proveniente da SIC, vai estar no próximo programa de domingo a circular pelo país com o “Camião do Ben”.

“Sonho conduzir um camião desde que me lembro ser gente. Eu sempre disse aos meus pais que iria ser a minha vida. Adorava ser camionista”, começou por confessar em entrevista, depois de ter surgido de surpresa no programa “Você na TV!” (TVI), desta manhã de quarta-feira.

“Quando recebi a notícia houve um misto de emoções. Só o facto de quando me disseram que ia ter um camião meu foi a felicidade, que muita gente que não tem. Porque há muita gente que morre sem concretizar um sonho de criança e a mim deram-me essa felicidade”, prosseguiu.

“Sou rapaz de novos desafios e gosto imenso de pessoas. Sinto-me preenchido quando falo com pessoas e gosto de fazer rir. Ou seja, acho que vou ficar totalmente preenchido”, confessou.

Recorde-se que Rúben Vieira já trabalhou como assistente de realização no programa “Somos Portugal”. Agora, Ben regressa ao formato televisivo para conduzir o “Camião do Ben”.