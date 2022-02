Eduardo Madeira elogia gesto de Paul McCartney: “Ele é só o maior”

Eduardo Madeira elogiou, esta quarta-feira, o gesto de Paul McCartney por o músico ter apanhado os transportes públicos para se deslocar dentro da cidade.

O humorista ficou rendido à atitude do membro dos Beatles. Por isso, no perfil de Instagram, o comediante deixou elogios ao cantor e algumas críticas às caras conhecidas que agem “convencidas”.

“Sir Paul McCartney no metro. Há tanta vedeta, político, estrela cadente e ascendente por aí a quem os parentes cairiam na lama por andar de transportes públicos com a placidez e a calma com este senhor o faz. E ele é só o maior. Enfim, lições”, afirmou.

Na secção de comentários, o cantor Filipe Gonçalves reagiu à publicação, com elogios ao cantor britânico “Uma coisa é ser, outra é parecer! Este senhor é!” atirou o intérprete.

No pequeno ecrã, o público pôde acompanhar o trabalho do companheiro de Joana Madeira no programa “Patrulha da Noite”, que já terminou na RTP. O comediante está também em cena com a peça “Eduardo Convida” no Teatro Villaret, em Lisboa.

