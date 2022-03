Eduardo Madeira reencontra Kasha depois da imitação do “Big Brother”

Eduardo Madeira reencontrou Kasha, depois de imitar o músico dos D.A.M.A quando o cantor estava no “Big Brother Famosos”.

Um reencontro de amigos. Depois de imitar Kasha no “Big Brother Famosos”, no “Em Família”, de Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua, Eduardo Madeira voltou a estar com o músico dos D.AM.A.

“Isto aconteceu mesmo. Encontrei os D.A.M.A. O Kasha disse que estava na boa com a minha imitação. Até porque não a viu”, começou por brincar Eduardo Madeira.

“@miguelcristovinho e @miguelfgcoimbra @francisco_mp são uma boa onda acima da média. My kind of people”, resumiu o ator nas redes sociais.

Recorde-se que na manhã deste domingo, Miguel Cristovinho e um grupo de amigos partiu para a Polónia para ajudar os refugiados que estão em fuga da Ucrânia.