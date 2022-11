Elma Aveiro reage às palavras do irmão Cristiano Ronaldo: “As verdades são para serem ditas”

Elma Aveiro reagiu, esta segunda-feira, 14 de novembro, ao testemunho do irmão Cristiano Ronaldo sobre a forma como este confessa ter sido tratado pelo Manchester United.

A irmã do futebolista português demonstrou, no perfil de Instagram, todo o seu apoio ao craque após o atleta ter revelado sentir-se traído pelo clube inglês numa entrevista ao apresentador Piers Morgan.

“Mais uma entrevista com amor. Terei sempre o maior orgulho em ti, meu querido mano”, começou por comentar no InstaStories, partilhando uma imagem de um trecho da entrevista que vai para o ar esta quarta-feira e quinta-feira na TalkTV.

De seguida, num segundo “post”, a empresária frisou que “as verdades são para serem ditas”, mostrando-se ao lado do “capitão” da Seleção Nacional.

Elma Aveiro foi mais longe e afirmou: “As pessoas só gostam de nós quando convém. É o mundo em que se vive infelizmente”, rematou, no InstaStories, ferramenta da rede social.

Durante os vídeos de promoção à entrevista, Cristiano Ronaldo afirmou que sentiu “falta de empatia” depois da morte do filho gémeo no parto e quando a filha Bella esteve internada durante três meses no período da pré-época.

Além de Elma Aveiro, o atleta também é irmão de Katia e Hugo Aveiro.