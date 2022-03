Elma Aveiro rendida a Cláudia Raia: “Sou e serei sempre tua fã”

Elma Aveiro mostrou-se completamente rendida ao trabalho da atriz Cláudia Raia, que está em Portugal com a peça de teatro “Conserto para dois”.

A irmã de Cristiano Ronaldo marcou presença, esta quarta-feira, no Teatro Tivoli, em Lisboa, onde se estreou a peça protagonizada pela atriz brasileira e pelo marido, Jarbas Homem de Mello.

No final do espetáculo, a empresária não resistiu em conhecer Cláudia Raia e tirar uma fotografia para mais tarde recordar. O momento foi eternizado no seu perfil da rede social Instagram.

“Que prazer tão grande te conhecer. Adorei! Linda mulher que és. Tão talentosa. Sou e serei sempre tua fã”, confessou Elma Aveiro na legenda da imagem.

LEIA TAMBÉM: