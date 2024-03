Elma Aveiro sobre o irmão: “Não faz sentido ele ter muito e não partilhar com a família”

Elma Aveiro esteve na manhã desta sexta-feira, 29 de março, no “Dois às 10”, onde revelou que tudo o que tem deve ao irmão, Cristiano Ronaldo.

Foi numa conversa conduzida por Cristina Ferreira que Elma Aveiro aproveitou para responder a algumas críticas que recebe diariamente. A madeirense mostrou-se grata ao irmão, Cristiano Ronaldo, que faz questão de ajudar a família.

“Tudo o que eu tenho devo-o a ele e as pessoas costumam dizer ‘elas vivem às custas do Ronaldo’”, referiu. “E se ele não desse? Ia ser falado na mesma”, sublinhou.

“Antes dele ser famoso, quem é que esteve com o Ronaldo? Quem é que ajudou o Ronaldo? As irmãs e a mãe. Então, não faz sentido ele ter muito e não partilhar com a família. Nem faz parte do ser humano que é o Ronaldo”, rematou.

Recorde-se que, além de Elma Aveiro, o craque português é também irmão de Katia e Hugo Aveiro.