Em dia de aniversário, Francisco Monteiro confessa-se emocionado com o carinho dos fãs

Francisco Monteiro, vencedor do “Big Brother 2023”, completa 29 anos. Nas redes sociais, o nortenho confessou estar emocionado com tanto carinho.

Venceu o “Big Brother 2023”, entrou no “Big Brother – Desafio Final” e prepara-se para, juntamente com Márcia Soares, comentar a edição de 2024 do “reality show” da TVI.

Francisco Monteiro celebra mais um ano de vida e, nas redes sociais, recebeu uma enchente de carinho por parte dos fãs.

Na conta de Instagram, o nortenho refletiu sobre os últimos meses. “Depois de 29 anos posso dizer que este menino está orgulhoso do Zaza. Hoje sonho acordado. Se me pedirem para explicar o que sinto neste momento não consigo”, escreveu.

“Choro incessantemente sem saber muito bem porquê. Difícil acreditar na quantidade de mensagens, vídeos, tributos […] penso muitas vezes como é que vocês conseguem ver tanto em mim tendo em conta que durante tanto tempo eu não via absolutamente nada!”, acrescentou.

“Meses que me transformaram profundamente, evoluí mais em meio ano do que nos últimos dez anos anteriores. Sempre acreditei que nada acontece por acaso e que estou exatamente onde deveria estar. Ainda assim, se aqui estou em grande parte é graças a vocês. O amor e admiração que nutrem por mim apenas por ser quem sou, será muito provavelmente a maior conquista dos meus 29 anos de vida”, rematou.