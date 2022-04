Em dia de estreia do marido, Joana Madeira recorda importância de Cristina no seu percurso

Em dia de estreia do programa “Cristina ComVida”, de Cristina Ferreira, no qual Eduardo Madeira tem um papel relevante, Joana Madeira lembrou a importância de Cristina na vida profissional do companheiro.

Entre as várias pessoas que vão estar a assistir à estreia de Cristina Ferreira e Eduardo Madeira estará a mulher do humorista, Joana Madeira, que se mostrou nostálgica numa mensagem de apoio à apresentadora e ao companheiro.

“Hoje às 19h estreia o ‘Cristina ComVida’. Hoje é um dia especial, a Cristina Ferreira está de volta ao ecrã diariamente. A Cristina vive a televisão como, atrevo-me a dizer, ninguém até hoje viveu”, começou por escrever a também comediante, recordando de seguida o momento em que veio para Lisboa, proveniente do Alentejo.

“Vim do Alentejo para Lisboa com 18 anos, sem conhecer ninguém na capital e praticamente sem dinheiro no bolso. Só com o único sonho de conseguir trabalhar em televisão, ouvi muitos nãos, menos o da Cristina. A Cristina sem me conhecer, acreditou em mim. Sem hesitar. Realizou-me o sonho. Acreditou e deu-me a oportunidade de para além de trabalhar em televisão trabalhar ao seu lado”, prosseguiu.

Joana Madeira admitiu que, depois de assistir a diversas reuniões da comunicadora, “é impossível aprender a criatividade, a surpresa e o amor” com que Cristina Ferreira faz televisão.

“Hoje, passados dez anos de chegar a Lisboa, tenho o meu marido a estrear-se ao lado da Cristina! Hoje estou tão nervosa por eles os dois mais do que se fosse comigo. Hoje vai fazer-se história. E vai ser incrível!” apontou à estreia de “Cristina ComVida”.