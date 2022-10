Em fase de divórcio, Gerard Piqué vai entrar com Shakira na camisola do FC Barcelona

Gerard Piqué e Shakira estão em fase de divórcio após a alegada traição do futebolista do FC Barcelona. Fora de campo estão longe, mas dentro do campo encontram-se mais perto, pois o atleta vai carregar a artista ao peito.

O clube da Catalunha tem uma parceira de publicidade com o Spotify. Durante a época, os equipamentos do FC Barcelona vão ter vários símbolos respetivos aos artistas que se podem ouvir na plataforma de “streaming”.

A imprensa internacional acredita que a próxima artista a ter a sua publicidade na camisola é precisamente a ex-companheira do central espanhol. Isto porque a cantora colombiana lançou recentemente o tema “Monotonía”, com Ozuna.

No encontro anterior a contar para a Liga Espanhola, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (Espanha), os equipamentos do clube da Catalunha tiveram a promoção do artista canadiano Drake, com a imagem de um mocho fazendo alusão à editora OVO Sound.

Gerard Piqué, de 35 anos, e Shakira, de 45, anunciaram, em junho, que estão separados. “Lamentamos confirmar que estamos a separar-nos. Pelo bem-estar dos nossos filhos, que são a nossa prioridade máxima, pedimos respeito pela nossa privacidade. Obrigado pela vossa compreensão”, escreveram, num comunicado.

O ex-casal, que está em fase de divórcio, tem dois filhos, Milan, de nove anos, e Sasha, de sete. Segundo a Imprensa, o defesa central da seleção espanhola namora com Clara Chía, de 23, funcionária da sua empresa de eventos, a Cosmos.