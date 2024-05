Eminem cumpre a rigor o papel de pai da noiva

Eminem levou a filha Hailie Jade ao altar, no último sábado. A jovem casou-se com o empresário Evan McClintock e o rapper surpreendeu vestido a rigor, ou seja, com um smoking clássico, o que não é comum, nem mesmo quando recebe prémios.

Aos 28 anos, Hailie Jade, a única filha biológica de Eminem, fruto do casamento com Kim Mathers, de quem há muito se separou, tornou-se uma mulher casada e foi o rapper que a levou ao altar.

A jovem influenciadora disse “sim” ao empresário Evan McClintock, no sábado, numa cerimónia íntima, em Battle Creek, Michigan, nos Estados Unidos, na presença dos amigos e familiares mais próximos.

Nas redes sociais, a noiva partilhou várias fotografias com o agora marido. “Acordar como uma esposa esta semana. Não poderíamos ter pedido uma celebração de fim de semana mais bonita. Tantas lágrimas de felicidade foram derramadas, houve gargalhadas e sorrisos, tanto amor foi sentido”, legendou.

O site TMZ acrescenta que, no papel de pai, Eminem também dançou com filha na pista coberta de rosas brancas, antes de a entregar ao noivo. Hailie Jade é a única filha biológica do artista, nascida da relação com a namorada de infância Kimberly Anne Scott, com quem se casou e divorciou duas vezes. O músico tem mais duas filhas adotivas, Alaina (que também partilhou imagens do casamento) e Whitney Mathers.