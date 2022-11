Emocionada, Helena Isabel Patrício revela ter feito um aborto

Helena Isabel Patrício revelou, esta sexta-feira, 18 de novembro, ter feito um aborto por imposição do ex-namorado, depois de ter engravidado de forma planeada.

Em conversa com Maria Botelho Moniz no “Goucha”, a comentadora do “Big Brother” (TVI) começou por contar que, na altura em que tinha 25 ou 26 anos, engravidou por vontade dos dois.

“Foi um filho pensado e desejado, nunca concebi o facto de envolver alguém que não quisesse ser pai”, contou.

Depois de fazer o teste de gravidez e ter dado positivo, Helena Isabel Patrício partilhou o resultado com o ex-namorado. “Ele chegou a casa pálido e disse: ‘não vou ter esse filho.’ Bati o pé porque não foi um descuido, foi planeado pelos dois”, recordou.

Em lágrimas, a comentadora do “BB” confessou que acabou por fazer o aborto por vontade do ex-companheiro. “Não pensei duas vezes e fiz-lhe a vontade, não me arrependo, porque estaria a ser egoísta se estivesse cá uma criança”, desabafou.

“Era um filho que eu queria, mas ele não queria e não tenho esse direito. O meu filho não pode nascer com um pai que não quer ser pai”, acrescentou, referindo que na época se separou do ex-namorado, com quem já vivia na mesma casa.