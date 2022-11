Endemol comenta acidente de Mafalda Diamond no “Big Brother”

A produtora Endemol, que organiza o programa “Big Brother”, já reagiu ao acidente de Mafalda Diamond, que levou com uma porta em cima.

Depois de as imagens do acidente ter estado a cirular nas redes sociais, a produtora do “reality show” fez questão de esclarecer que foram efetuados exames médicos à jovem concorrente.

“Foram efetuados exames médicos de modo a garantir a integridade física da concorrente”, disse Mafalda Castro no formato “Extra”, em nome da produtora.

“Nos próximos dias, a mesma terá o acompanhamento indicado pelos médicos e especialistas”, rematou.