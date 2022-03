Escolher entre marido ou trabalho? Ana Guiomar responde

Ana Guiomar afirmou que se tivesse de escolher entre trabalhar no estrangeiro como atriz ou ficar com o marido em Portugal escolheria aquilo que a fizesse mais feliz.

A atriz, de 32 anos, deu a oportunidade aos seguidores de fazerem as perguntas que quisessem. Entre as questões surgiu a de uma internauta que perguntou o que escolheria perante “trabalhar no estrangeiro como atriz” ou ficar com o companheiro, Diogo Valsassina, em Portugal?

Sem qualquer problema, a intérprete esclareceu que escolheria aquilo que, no momento, a fizesse mais feliz.

“O que me fizesse mais feliz e fosse melhor para mim! Ninguém pode estar numa relação, seja ela qual for, se não estiver feliz e realizada”, respondeu a artista que dá vida a “Rute” na novela “Amar Demais”, da TVI.

Ana Guiomar foi pedida em casamento pelo ator depois de 14 anos de namoro. A atriz foi surpreendida antes do seu 32.º aniversário pelo companheiro de longa data e partilhou a boa-nova nas redes socais.

Lembre-se que os dois se conheceram enquanto integravam o elenco da série juvenil “Morangos com Açúcar”, da TVI.