Família Kardashian de luto. Kris Jenner chora a morte da irmã mais nova

Karen Houghton, irmã mais nova de Kris Jenner, morreu “inesperadamente” aos 65 anos. Nas redes sociais, a empresária recordou a familiar.

Karen morreu, aos 65 anos, em casa, na Califórnia, nos Estados Unidos da América, avança o site norte-americano “TMZ”. Nas redes sociais, Kris Jenner, a matriarca do clã Kardashian-Jenner, recordou a irmã mais nova.

“É com uma enorme dor e profunda tristeza que partilho que a minha irmã Karen morreu ontem de forma inesperada. O meu coração lamenta pela minha mãe, MJ, e pela minha sobrinha Natalie e oro para que Deus nos guie a todos neste momento difícil”, escreveu.

“A Karen era linda, por dentro e por fora. Era a mais querida, generosa, a mais sensível, vulnerável e divertida. Era sempre grata e agradecia pela vida que tinha. Valorizava a família, os amigos e especialmente a sua linda filha”, acrescentou.

“Ela ocupa uma parte muito especial do meu coração e guardo com carinho todos os momentos que tivemos juntas. A morte da Karen serve para lembrar que a vida é curta e preciosa e que o amanhã nunca é garantido. Devemos dizer às pessoas que nos são queridas o quanto as amamos. Amo-te, minha linda irmã”, rematou.