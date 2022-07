Famosos lamentam morte de Mariama Barbosa

São vários os rostos conhecidos que têm recorrido às redes sociais para lamentar a morte de Mariama Barbosa, esta sexta-feira, 29 de julho.

Nomes como Júlia Pinheiro, Daniel Oliveira, Iva Domingues, José Carlos Pereira, entre outros, partilharam notas de pesar após a perda da batalha contra o cancro de Mariama Barbosa.

“Choro a partida de Mariama. Raramente conheci alguém tão verdadeiramente luminoso e alegre. Estou tão triste que não sei como vou assumir a antena esta tarde, no plateau onde a vi pela última vez. Um longo beijo de amor ao Zé Maria, um filho tão amado e toda a família e amigos desta mulher notável”, escreveu Júlia Pinheiro.

“Querida Mariama, tesouro de alegria! Obrigado pelo teu entusiasmo, força vulcânica de viver e por nos ensinares como ser ‘paupaulau’ e a não ser ‘chupalimos’. Hoje penso no teu Zé Maria e em todos os teus e desejo que neles permaneça o teu amor, sorriso e exemplo. Espero que tenhas tido uma vida ‘feché’ com muito amor, carinho, saúde e para a qual tenhamos, os que gostamos de ti, contribuído com momentos felizes. Só faltou a cachupada… Não te esqueceremos”, afirmou Daniel Oliveira.

Já José Carlos Pereira disse: “Vais continuar sempre a brilhar e a sorrir… Como sempre disseste que farias. Até já minha querida Mariama”.

“‘Só o Amor interessa e mais não digo’. Obrigada, pela lição mais bonita das nossas vidas”, escreveu Iva Domingues.

“Querida Mariama. Sorriso franco! Alma iluminada! Fui completamente apanhada de surpresa com esta notícia tão triste que deixa os nossos corações despedaçados…

Tu eras luz! Força! Alegria de viver! Arrebatavas tudo e todos com essa contagiante forma de estares na vida!”, começou por referir Sofia Cerveira.

“Jamais esquecerei quando conheceste a Vitória… e lhe ensinaste a dançar como a Beyoncé! Essa eras tu e será sempre assim que te recordarei! Guardo as tuas palavras sempre carinhosas, o teu abraço que nos protegia e aquela gargalhada que nos envolvia!”

“Eras única, meu amor! Falámos a última vez estavas a entrar para uma consulta no IPO… e, mesmo com tudo o que estavas a viver, só me transmitiste AMOR! Hoje, certo é, o céu estará em festa. Descansa em paz, amiga querida que tanta falta aqui farás! Um abraço muito, muito especial a toda a família, mas especial ao teu grande Amor, o Zé”, rematou.

Também Cristina Ferreira lamentou a morte de Mariama Barbosa: “Procurem por alegria e amor no dicionário. Encontram a Mariama. Para sempre”.

Recorde-se que Mariama Barbosa foi diagnosticada com um tumor maligno no estômago no início de fevereiro.