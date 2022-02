Fanny Rodrigues: “Quatro anos deste amor lindo”

Fanny Rodrigues assinalou publicamente o quarto aniversário do seu filho, Diego, fruto do relacionamento amoroso com o namorado, João Pedro.

É dia de festa em casa da apresentadora do programa dos domingos à tarde da TVI “Somos Portugal” porque o filho da comunicadora completa, esta segunda-feira, 10 de maio, quatro anos.

“Quatro anos deste amor lindo!” escreveu a profissional da estação de Queluz de Baixo.

Uma das colegas de ecrã do formato fez questão de deixar uma breve mensagem ao aniversariante. “Parabéns”, escreveu a apresentadora e humorista Ana Arrebentinha na secção de comentários.

Além de Fanny Rodrigues e Ana Arrebentinha, o programa “Somos Portugal” é conduzido também por Santiago Lagoá, Mónica Jardim, Rúben Vieira, mais conhecido por Ben, e Zé Lopes.