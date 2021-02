Fãs confundem Fernando Alvim com Maria Cerqueira Gomes

Maria Cerqueira Gomes falou, esta quarta-feira, sobre os comentários feitos sobre as semelhanças com o humorista Fernando Alvim.

Manuel Luís Goucha partilhou uma fotografia de infância do comediante no perfil de Instagram, pedindo aos seguidores para darem palpites sobre quem seria o convidado do próximo programa do “Você na TV”.

A apresentadora do quarto canal foi uma das personalidades comentadas na publicação. “Eu e o Fernando Alvim fomos separados à nascença”, brincou Maria Cerqueira Gomes, esta terça-feira, em direto no matutino.

“Tão fofinha. Continua linda, a Maria Cerqueira Gomes”, “A Maria Cerqueira, de certeza” e “A Maria. O mesmo sorriso” foram alguns dos comentários enviados pelos internautas que mencionam a comunicadora.

LEIA TAMBÉM: