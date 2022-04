Fátima Lopes esclarece o porquê de estar mais magra

Fátima Lopes esclareceu, durante a transmissão desta sexta-feira do programa “A Tarde É Sua”, da TVI, o porquê de estar mais magra.

A apresentadora do vespertino da estação de Queluz de Baixo recebeu Patrícia Candoso, Helena Isabel e Joana Machado Madeira para uma conversa sobre as mudanças de peso e as críticas das pessoas.

“As pessoas não têm todas o mesmo metabolismo. Se forem pegar nas minhas fotografias de quando eu comecei a fazer televisão e pegarem nas minhas fotografias de hoje, eu sou francamente mais magra”, explicou a comunicadora, depois de ouvir a história de Patrícia Candoso.

Depois do primeiro filho, Fátima Lopes ficou com um peso que nunca tinha tido.

“Fiquei com um peso que nunca mais tive na vida de tão magra. Aí sim, quase parecia doente. Porquê? A minha filha começou a dormir aos três anos. Estive quase três anos a fazer programa da manhã e a dormir três horas”, adiantou.

