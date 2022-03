Fátima Lopes: “Um homem não me define”

Cerca de dois anos após o divórcio com Luís Morais, Fátima Lopes fala sobre o que considera ser o papel dos homens na vida das mulheres atualmente.

Num texto publicado no próprio blogue “Simply Flow“, a apresentadora da TVI refletiu sobre a dinâmica das relações e sublinhou a “individualidade valiosa que se perde muitas vezes”.

“Muitas vezes, as mulheres vivem uma relação com um homem. […] É esse homem que tem o poder de traçar as linhas mestres daquele projeto conjugal. Elas poderão pôr em prática o que pensam, desejam, ambicionam, se estiver alinhado com eles”, afirmou.

Fátima Lopes referiu que “sem se aperceberem”, as mulheres “entregam o poder pessoal ao homem” e tornam-se “redutoras”.

“A nossa história é a nossa história, construída a partir de dentro. Mas, o que vejo muitas vezes são mulheres que perante a inexistência de um homem ao seu lado sentem-se seres mais pobres, com menos valor. Colocam-se na sombra e reduzem-se […] ao papel de cuidar da casa, de tudo o que isso implica e envolve”, acrescentou, concluindo que “cada mulher é única.

