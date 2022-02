Felipa Garnel não consegue abraçar o filho em dia de aniversário

View this post on Instagram

O meu filho mais velho faz hoje 37 anos e não vou dar-lhe um beijo, um abraço, nem sequer pousar a cabeça no seu ombro por breves instantes… Estranha sensação, esta, de não podermos exteriorizar fisicamente o nosso amor. Somos latinos ò Corona! Vê se entendes: nascemos debaixo de beijos e de festas. Crescemos enrolados em braços quentes de avós, sempre prontos a proteger-nos, entrelaçados em irmãos, primos, amigos, com quem jogámos à “apanhada”, ao “mata”, saltámos ao elástico, e, exaustos, adormecemos no mesmo sofá da sala depois de partilharmos um livro. Mais tarde, como bons alunos, replicámos todos esses gestos e brincadeiras com os nosso filhos. Porque somos latinos. Não fomos educados à distância, nem somos bons a mantê-la. Nunca. Em nenhuma ocasião. Muito menos em dias especiais. Por isso ouve-me bem Corona: farei tudo para que morras, para que desapareças das nossas vidas para sempre. Farei tudo mesmo, incluindo, hoje, não ir dar um beijo e um abraço ao meu filho. Por tua culpa, nem sequer posso encostar a cabeça no seu ombro e dizer-lhe “parabéns Tomás que eu tanto amo”❤️ #happybirthday #lovemyson #quarentena #temposdificeis