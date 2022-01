Fernanda Serrano admite “medo” de se voltar a apaixonar

Depois do divórcio com Pedro Miguel Ramos, a atriz admitiu que estava com “medo” de se voltar a apaixonar.

Fernanda Serrano, que recentemente assumiu em público o novo namoro com um beijo a Ricardo Pereira, revelou detalhes sobre esta fase, esta quinta-feira, no “Você na TV”, e contou como foi a reação dos filhos.

A atriz confidenciou que não achava que se fosse apaixonar e, inclusive, que não lhe “apetecia” e tinha “medo”. “Achava que ia desfrutar deste tempo só para mim, para os meus filhos, o que é algo transversal às pessoas que se divorciam. Apetece estar connosco mesmos. [O divórcio] é uma fase de desgaste muito grande e queres voltar às coisas boas”, referiu na TVI.

“É uma situação difícil de gerir, ainda por cima tenho quatro”, acrescentou, sobre a relação dos filhos com o namorado da também apresentadora.

Recorde-se que Fernanda Serrano é mãe de Santiago, de 14 anos, Laura, de 12, Maria Luísa, de dez, e Caetana, de quatro, frutos do casamento de 14 anos com Pedro Miguel Ramos, que terminou em 2018.

