Fernanda Serrano mostra-se frustrada por ter engordado oito quilos: “Vou trabalhar para inverter isto”

Fernanda Serrano mostrou-se frustrada por ter engordado oito quilos durante o tempo que tem estado fechada em casa, devido à pandemia da covid-19.

Tal como acontece com diversas pessoas, a atriz, que está sem trabalhar, neste momento, tem estado em confinamento. No entanto, atriz admitiu que o desleixo começar a notar-se, demonstrando, no InstaStories, ferramenta de Instagram, o peso que ganhou.

“Pés com joanetes, sem verniz, e mais oito quilos! Não quero! Vou trabalhar para inverter isto”, disse a profissional da TVI, indignada, numa imagem em que surge em cima da balança.

Fernanda Serrano está longe do pequeno ecrã desde que terminou, em dezembro do ano passado, as gravações da novela “Amar Demais”, da TVI. Neste projeto, a atriz deu vida a Vanda.