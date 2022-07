Fernanda Serrano mostra-se a mergulhar e em biquíni

Fernanda Serrano está de férias e, nas redes sociais, tem partilhado vários momentos desses dias de descanso.

Em biquíni, dentro de água, a atriz da TVI provou estar em grande forma nestas férias, para satisfação dos fãs que elogiaram a sensualidade de Fernanda Serrano. “Deusa”, “sensual” ou “diva” servem a título de exemplo.

Em viagem com os quatro filhos, Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana, a atriz, de 48 anos, não podia estar mais radiante neste período de descanso.

“Mãe de férias! Parece que estou sozinha na praia, mas não! Tudo a acontecer… só peripécias estes dias! Mas o sorriso mantém-se! (…) Boas férias a todos…”, escreveu.

Recorde-se que numa publicação anterior a intérprete confessou que esta é a primeira vez que viaja com os quatro filhos. “Férias com as quatro feras… em família! Finalmente. Primeira viagem grande com os quatro e mãe! Aqui vamos nós! Três adolescentes, uma princesa e uma mãe a precisar de férias. Alguém mais está comigo assim?”, afirmou.