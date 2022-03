Fernanda Serrano refugia-se no monte de Manuel Luís Goucha

Com as notícias sobre o recente namoro a surgirem todos os dias, a atriz da TVI está a passar o fim de semana no monte do amigo Manuel Luís Goucha.

“Fuga” para o Alentejo. Farta de ser perseguida pelos fotógrafos e pela Imprensa devido à nova relação amorosa, que foi descoberta há um mês, Fernanda Serrano decidiu refugiar-se no Alentejo e no monte de uma celebridade: Manuel Luís Goucha.

“Ganda fim-de-semana no Alentejo. Em família, com amigos e uma partilha excecional em Monforte. Melhor é impossível! Beijos de Sol a todos”, escreveu a atriz da TVI no perfil de Instagram, ao mesmo tempo que deixava uma mensagem muito especial ao companheiro do apresentador do “Você na TV!”: “Rui, és o maior!”

“Aqui ninguém nos encontra”, brincou Fernanda Serrano num vídeo publicado no perfil de Instagram de Rui Oliveira.

“Que companhia maravilhosa ao almoço”, escreveu, por sua vez, o apresentador das manhãs da TVI, Manuel Luís Goucha.