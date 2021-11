Filha de The Rock surpreendida por Aquaman no aniversário

A filha mais nova de Dwayne Johnson, Tiana, celebrou o terceiro aniversário e como prenda teve direito a uma mensagem especial do herói que tanto adora… o Aquaman.

O ator, que ficou conhecido pelo trabalho no mundo do wrestling ao serviço da WWE, quis surpreender a filha mais nova no dia em que esta completou mais um aniversário e, para isso, contou com a ajuda de Jason Momoa.

Ao assistir a um vídeo do intérprete de “Aquaman” a dar-lhe os parabéns, a filha de The Rock ficou rendida. A reação foi filmada e partilhada por Dwayne Johnson no perfil de Instagram.

“Tive de fazer umas chamadas… É o que um pai faz. Não tenho como agradecer ao meu irmão Jason Momoa por tornado o aniversário desta menina de três anos no melhor de sempre. A reação dela é impagável e é tudo o que importa”, confessou.

“Amo-te muito, irmão, e este tipo de gesto será sempre a melhor parte da nossa fama. Tu dás vida a uma frase de que gosto muito: ‘É bom ser importante, mas é mais importante ser bom’. Obrigado por estares do meu lado. Estarei sempre aqui!” agradeceu o ator.

Além de Tiana, Dwayne Johnson também é pai de Simone, de 19 anos, e Jasmine, de cinco.