Filha mais nova de Cláudia Vieira passa mal com cólicas

A filha mais nova de Cláudia Vieira tem passado mal os últimos dias devido às cólicas. Para ajudar, a atriz conforta a bebé com mimos.

A intérprete da SIC está a viver dias difíceis porque a pequena Caetana tem sofrido muito com as cólicas. Cláudia Vieira tem estado fechada em casa a tentar controlar o problema com medicamentos.

“Nestes últimos dias temos muita cólica. Mas também muito mimo e ajuda preciosa”, desabafou a profissional da estação de Paço de Arcos no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Apesar de se ter mostrado muito feliz desde que teve a filha mais nova nos braços, a intérprete confessou que não estava preparada para o que tem estado a viver há dois meses.

Caetana é fruto do namoro entre Cláudia Vieira e o empresário João Alves. No entanto, a profissional da estação de Paço de Arcos é ainda mãe de Maria, de nove anos, que nasceu durante a relação com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira, que terminou em 2014.

