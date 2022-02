Filhas de Dolores Aveiro dão os parabéns à mãe pelos 65 anos

A matriarca do clã Aveiro celebra, neste último dia do ano, os seus 65 anos e as filhas uniram-se em duas mensagens muito emocionadas para D. Dolores.

Parabéns a você. Como é habitual, a mãe de Cristiano Ronaldo apaga as velas no último dia de dezembro, em pleno final do ano. As irmãs do craque da Juventus, Kátia e Elma, enviaram mensagens emotivas logo às primeiras horas da manhã.

“A mami faz hoje aniversário, acabei de acordar e tenho ela na casa ao lado ainda deitadinha, não lhe falei nada acerca do dia de hoje, mas já vou tratar de lhe dizer o que ela merece ouvir, por isso aqui nestas singelas palavras só fica a homenagem de alguém que significa quase tudo na minha vida”, começou por escrever a mãe da pequena Valentina.

“Aplausos para a mãe e mil energias para que ela tenha muita saúde ainda uns bons longos e felizes anos … o resto fica por minha conta em corpo presente”, acrescenta Katia Aveiro.

Elma Aveiro também tornou público o seu texto nas redes sociais. “Parabéns minha rainha. Que Deus te proteja sempre para estares sempre do nosso lado. A minha inspiração, força e exemplo. Obrigado por seres minha Mãe. Dia feliz e hoje promete”.