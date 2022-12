Filho de Miguel Cristovinho assiste à peça do cantor

Mateus, filho de Miguel Cristovinho, assistiu à peça protagonizada pelo cantor, “O Feiticeiro de OZ no Gelo”, que está em cena no MAR Shopping Matosinhos.

O cantor interpretou “O Feiticeiro de Oz” na peça com o filho na audiência. Durante o espetáculo, o artista passou pelo filho e cumprimentou-o, tal como partilhou no perfil de Instagram.

“A melhor maneira de tornar uma criança boa é fazê-la feliz”, escreveu, em inglês, na legenda de um vídeo em que aparece a descer as escadas da plateia e encontra o filho Mateus.

No final da peça no gelo, Miguel Cristovinho, que é membro do grupo musical D.A.M.A, recebeu a visita do filho, Mateus, nos bastidores.

Em junho, o cantor admitiu que ser pai é “o trabalho mais difícil do mundo”. “Esta vai dedicada a todos os pais que estiverem aí desse lado: às vezes há dias em que não conseguimos evitar sentir que […] o nosso filho não gosta de nós, ou que não somos tão bons como aquele pai ou aquela mãe”, desabafou.

O artista é pai de Mateus, fruto do casamento terminado com Mia Rose. Em julho de 2020, a cantora anunciou que o matrimónio tinha chegado ao fim: “Gostávamos de partilhar convosco que o Miguel e eu já não estamos juntos enquanto casa”.