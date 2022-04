Filho mais velho de Rui Patrício assiste pela primeira vez ao Euro

Filho mais velho de Rui Patrício, Pedro, assistiu pela primeira vez a um jogo do Europeu. A mãe do menino, Vera Patrício, mostrou-se rendida.

Pedro e Vera estiveram a apoiar Rui Patrício durante a partida entre Portugal e França, em Budapeste, Hungria, a contar para a terceira jornada da fase de grupos do Euro 2020. Esta foi a primeira vez que o primogénito do casal esteve a ver um jogo desta competição.

“Vou guardar para sempre no meu coração a tua primeira experiência no Euro. Uma emoção inexplicável”, admitiu Vera Patrício no perfil de Instagram, partilhando imagens dos dois no estádio.

“Esta experiência que vivemos juntos… Ver-te emocionado ao veres o papa e sentir o hino nacional é indescritível. Amo-te!” concluiu a companheira do guarda-redes da Seleção Nacional.

Vera e Rui Patrício também são pais de uma filha, Eva.