Filipa Maló deixa agradecimento aos fãs após anunciar gravidez

Filipa Maló fez questão de agradecer publicamente o carinho que recebeu dos internautas depois de ter anunciado que está grávida.

A atriz e psicóloga clínica está a viver a primeira gravidez, fruto da relação com Pedro Gameiro. Depois do anúncio no perfil de Instagram, a intérprete voltou à rede social para agradecer a onda de carinho de que foi alvo.

“Muito obrigada por todo o carinho e amor. Estamos mesmo de coração quentinho e muito agradecidos por sentir uma energia tão boa desse lado. Decidimos partilhar esta notícia bonita com o mundo, mesmo sabendo de todos os riscos que o ‘tornar público’ (principalmente tão importante) acarreta, apesar de queremos guardar ainda algumas coisas para nós. Por agora ou para sempre”, começou por escrever.

De seguida, Filipa Maló afirmou que não vai partilhar tudo da sua gravidez nas redes sociais. “Por mais curiosidade que tenho há coisas que são nossas. […] Pensei nos casos que me aparecem com bastante frequência em consulta, de enorme sofrimento com a pressão da sociedade sobre diversos temas, não só com a gravidez, mas com o casamento, relacionamentos e vida profissional e como existe uma tendência para seguirmos uma certa ordem de papéis e decisões […]. No que toca à gravidez, muita é a pressão que é imposta não só na mulher, mas no homem e no casal e apenas posso imaginar o quão difícil é quando o caminho nos troca as voltas: seja porque se deseja e não se consegue, porque não se quer e se é julgado, ora porque se tem o mundo e de um momento para o outro, este fica negro. E ser difícil é pouco… Talvez seja, atrevo-me a dizer, dos maiores sofrimentos que nos assombram”, prosseguiu.

“E refleti também sobre o papel das redes sociais e da partilha no meio de tudo isto e na facilidade como tudo se parece esbater. Sobre a gravidez, esta não é um mar de rosas e é um momento de transformação a todos os níveis para todos que a vivem. Onde se aprende que o controlo é uma utopia, que o medo e a ansiedade fazem parte inevitavelmente e que conseguimos amar incondicionalmente, mesmo sem conhecer. Mas queria deixar um pensamento final: mulher guerreira não é aquela que pode ter filhos biológicos, mas sim a que ama e luta por algo – seja pela vida, uma causa ou por amor”, rematou.

Filipa Maló ficou conhecida do grande público na série “Super Pai”.