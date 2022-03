Filipa Maló declara-se ao namorado em dia de aniversário

Filipa Maló assinalou publicamente mais um aniversário do namorado, Pedro Gameiro, com uma declaração de amor.

O namorado da ex-atriz completa mais um ano de vida, esta quarta-feira, e, para celebrar a data, Filipa Maló partilhou uma fotografia de ambos na conta de Instagram, juntamente com uma dedicatória.

“Que continuemos a crescer juntos, a caminhar lado a lado e a evoluirmos. Admiro-te pela pessoa que és, comigo, contigo e com os outros. Alguém que me equilibra, questiona muitas vezes, e me coloca na Terra quando a minha mente só quer voar e apoia indiscutivelmente […]. Hoje é o teu dia. Amo-te”, escreveu.

https://www.instagram.com/p/B7ndrdDpRmr/