Filipa Nascimento mostra novo vídeo do casamento

Filipa Nascimento mostrou, neste domingo, um novo vídeo do casamento com Duarte Gomes. O casal de atores estava mais feliz do que nunca.

Uma semana depois de ter casado com Duarte Gomes, Filipa Nascimento partilhou nas redes sociais um novo vídeo do casamento, concretamente do copo de água, que decorreu no “resort” da Penha Longa.

Nas imagens ao lado do marido, a atriz que dá vida a “Melanie” na novela da noite da SIC “Amor, Amor”, não escondeu a sua felicidade.

O casal partilhou algumas imagens da boda, depois de ter realizado as respetivas despedidas de solteiro dias antes, na companhia de familiares e amigos mais próximos.

“To be continued (continua)”, escreveu a atriz nas redes sociais, que recebeu os parabéns das colegas Mariana Monteiro e Joana Santos.