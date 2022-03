Filomena Cautela afirma que gostava de ver Cristina Ferreira alcoolizada

Filomena Cautela afirmou que gostava de ver Cristina Ferreira alcoolizada. A apresentadora da RTP lançou o desafio à diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

A comunicadora esteve no programa “Cristina ComVida” para conversar com Cristina Ferreira. A meio da sua participação, Filomena Cautela confessou que gostava de ver a apresentadora com “os copos”.

“Gostava de te ver com os copos”, atirou a profissional da RTP. “Nunca na vida. Não gosto de beber, não consigo […] o sonho de muitos que me rodeiam é ver a Cristina com os copos, porque não imaginam”, respondeu Cristina.

Perante a nega, a também atriz lançou um repto à diretora de Entretenimento e Ficção da TVI. “Vamos experimentar Cristina, gravamos para o teu Instagram. Bora, Cristina!” ripostou.

Lembre-se que o regresso de Filomena Cautela ao pequeno ecrã, de forma regular, acontece com o “Programa Cautelar”, que tem estreia marcada para 5 de junho, a seguir ao “Telejornal”.