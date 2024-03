Flávio Furtado deixa mensagem especial a Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Bruna Gomes e Bernardo Sousa casaram esta semana: a cerimónia intimista aconteceu na ilha da Madeira e Flávio Furtado foi o padrinho.

O casamento surpresa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa aconteceu num hotel na Madeira, ilha de onde o piloto é natural.

A boda contou com as famílias e alguns amigos do casal, nomeadamente Flávio Furtado, que foi escolhido para o papel de padrinho.

Nas redes sociais, o apresentador endereçou uma mensagem aos amigos e mostrou-se orgulhoso. “Estaremos sempre aqui para vocês. Como amigos e agora também como padrinhos”, escreveu.

“Que esta nova jornada seja repleta de amor, cumplicidade e momentos inesquecíveis. Que as vossas vidas, juntos, sejam um eterno conto de amor e felicidade. Somos oficialmente família!”, rematou.

Recorde-se que a madrinha, Cristina Ferreira, não conseguiu estar presente no casamento por motivos profissionais. “Eles decidiram isto de forma muito rápida e calhou na semana em que o Cláudio estava de férias e para mim era impossível, portanto, só serei madrinha do [casamento] religioso”, explicou, em direto no matutino “Dois às 10”.