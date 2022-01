Florbela Queiroz pede ajuda à TVI e ao “Querido Mudei a Casa”

Um pedido de ajuda. Florbela Queiroz fez uma publicação dirigida à TVI para uma possível intervenção do “Querido Mudei a Casa” na sua habitação.

Afastada há vários anos da televisão, Florbela Queiroz pediu ajuda à TVI. A veterana atriz pretende melhorar a habitação e lembrou-se do “Querido Mudei a Casa”, que já tinha ajudado a artista há alguns anos.

“Venho pedir aos meus amigos da TVI e do ‘Querido Mudei a Casa’ se me podiam arranjar o portão. Ajudaram-me uma vez, talvez me possam ajudar agora”, apelou Florbela Queiroz no Facebook.

Recorde-se que, apesar do afastamento do pequeno ecrã há vários anos, a veterana artista regressou aos palcos.