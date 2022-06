Florbela Queiroz revela que envia mensagens ao filho que já morreu

Na primeira entrevista depois da morte do filho, Florbela Queiroz confessou a Manuel Luís Goucha que continua a enviar mensagens a Manuel.

Um depoimento emocionado. Em entrevista ao “Conta-me”, de Manuel Luís Goucha, na TVI, a atriz Florbela Queiroz, que perdeu o filho, Manuel, há poucos meses, revelou que continua a enviar-lhe mensagens.

“Mando mensagens todas as noites, as que mandava no Facebook, só que não tenho resposta”, começou por referir.

“Escrevo sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a maldade que era uma coisa que desconhecia e desconheço”, acrescentou Florbela Queiroz.

Apesar das notícias sobre a alegada violência doméstica entre filho e mãe, a atriz garantiu a Manuel Luís Goucha que “havia uma grande cumplicidade entre ambos”.

Recorde-se que, quando se soube da morte do editor de imagem, vários famosos lamentaram o desaparecimento de Manuel nas redes sociais.