Francisco Monteiro esclarece: “Jamais pediria e pedirei o que quer que fosse”

Os fãs de Francisco Monteiro decidiram unir-se e angariar fundos para uma prenda de aniversário. O vencedor do “Big Brother 2023” já se pronunciou.

Depois de Miguel Vicente ter revelado, durante uma entrevista conduzida por Manuel Luís Goucha, que os fãs estavam a preparar uma prenda de aniversário “choruda”, há agora uma situação semelhante a envolver Francisco Monteiro.

Um grupo de fãs do vencedor do “Big Brother 2023” recorreu às redes sociais para angariar fundos para presentear Francisco no dia de anos, mas o nortenho já se pronunciou.

“Quero deixar bem claro que até ao dia de hoje não tinha conhecimento do que estava a ser feito quanto ao meu aniversário. Hoje, quando soube, fiz questão de dizer que agradecia imenso todo o apoio, carinho e amor que tenho recebido mas para não gastarem mais dinheiro comigo depois de tantos meses a apoiar-me”, escreveu.

“Jamais pediria e pedirei o que quer que fosse a qualquer um/uma de vocês. Não vos distingo por grupos, não conheço ninguém pessoalmente e não sei quem está por detrás de qualquer página de Instagram relativa a mim”, acrescentou.

No fim, Francisco Monteiro agradeceu o apoio incansável de todos e revelou que “os últimos tempos não têm sido fáceis”.