Francisco Monteiro no “Somos Portugal”? Vencedor do “Big Brother 2023” reage

Nos últimos dias, especulou-se que Francisco Monteiro fosse juntar-se ao painel de apresentadores do “Somos Portugal”. Nas redes sociais, o vencedor do “Big Brother 2023” já reagiu.

Francisco Monteiro tem marcado presença em vários programas da TVI, depois de ter desistido do “Big Brother – Desafio Final”. Nos últimos dias, as notícias davam conta de que o vencedor da edição do “reality show” de 2023 podia estar prestes a substituir Fanny Rodrigues no “Somos Portugal”.

O “cunhado” de Cristina Ferreira recorreu ao X (antigo Twitter) para responder a um cibernauta e esclarecer o assunto: “Assim vale a pena, há cunhas que valem mais que 10 anos de formação e experiência. O céu é o limite”, escreveu um utilizador da rede social.

“Adorava sentar-me com vocês a debater variados assuntos. Este ‘post’ e todos estes comentários espelham bem aquilo que vocês são como pessoas e não aquilo que vocês pensam ser a realidade. Falar sobre aquilo que têm conhecimento, ou sobre as vossas vidas, não?”, reagiu o nortenho.