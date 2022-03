Georgina declara-se a Ronaldo e fãs aplaudem: “Criar o amor contigo”

De férias depois de a Juventus falhar o apuramento para a fase final da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo foi mimado pela namorada. Os fãs não resistiram.

O internacional português está de férias em família, no seu iate, poucos dias depois de a Juventus ter sido eliminada da Liga dos Campeões pelo Lyon e de falhar a fase final da competição, que se realiza em Lisboa.

Depois de se ter mostrado frustrado com o resultado com a formação francesa, Cristiano Ronaldo começou a descontrair no seu mais recente “brinquedo” e ainda mais animado ficou com a partilha da namorada, Georgina Rodríguez, no perfil de Instagram.

“Criar contigo o amor e fazer vida contigo”, escreveu a empresária nas redes sociais, uma pequena frase ilustrada com o craque português e os quatro filhos – Alana, Cristianinho, Eva e Mateo -, dentro de uma pequena embarcação insuflável.

Os fãs rapidamente aplaudiram em massa e desejaram felicidades ao casal. Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, foi uma das seguidoras a colocar um “gosto” no Instagram de “Gio”, como é conhecida pelos amigos.