Georgina Rodríguez deslumbra com novo visual: “O Cristiano Ronaldo é um sortudo”

Georgina Rodríguez apareceu, esta terça-feira, 31 de janeiro, com um novo visual nas redes sociais. A namorada de Cristiano Ronaldo recebeu vários elogios.

A espanhola continua a dar nas vistas em Riade, na Arábia Saudita. Durante um passeio no centro comercial, a companheira do avançado português surgiu com o novo penteado: tranças mais fininhas do que as habituais.

“Este ‘look’ é fogo”, “Divina”, “Adoro estas tranças”, “Amei o cabelo”, “Oh meu deus”, “Que mulher tão sensual” e “O Cristiano Ronaldo é um sortudo” são alguns dos elogios que servem a título de exemplo.

Recentemente, Georgina Rodríguez completou 29 anos e celebrou o aniversário com uma festa em família. O cunhado Carlos Garcia já publicou algumas imagens do momento festivo.

O programa sobre a vida da namorada de Cristiano Ronaldo, “Soy Georgina”, estará de regresso em breve e a data de estreia da segunda temporada já foi revelada pela plataforma Netflix.