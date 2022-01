Georgina Rodríguez partilha fotos do dia de aniversário no Dubai

Georgina Rodríguez celebrou, esta quinta-feira, 27 de janeiro, o 28.º aniversário. O dia especial foi passado com o namorado, Cristiano Ronaldo, e os filhos no Dubai.

A companheira do craque português começou por passar o dia na praia, onde teve uma mesa montada com com comida e balões, tal como demonstrou no perfil da rede social Instagram.

À noite a festa prosseguiu e Georgina Rodríguez também teve direito a bolo de aniversário com o seu nome. “Os sonhos realizam-se”, escreveu na legenda de várias fotografias da celebração.

Durante o dia de ontem, foi divulgado o “reality show” da vida de Georgina Rodríguez. Nas filmagens, a companheira de Cristiano Ronaldo fala como os dois se conheceram, o presunto para o estilista Jean Paul Gaultier, a venda no OLX, entre outros assuntos.

A também empresária está grávida de um casal de gémeos, o segundo fruto biológico da relação amorosa depois de Alana. Já o futebolista é pai de Cristianinho e os gémeos, Eva e Mateo.