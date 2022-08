Georgina Rodríguez mostra as filhas a dançarem ao estilo de Marilyn Monroe

Georgina Rodríguez mostrou, esta quinta-feira, 11 de agosto, as filhas Alana e Eva a dançarem ao som de Bad Bunny, num estilo semelhante ao de Marilyn Monroe.

A namorada de Cristiano Ronaldo surpreendeu os seguidores com um vídeo das filhas a dançarem num estúdio, junto a uma ventoinha, fazendo alusão ao estilo da mediática atriz Marilyn Monroe.

“A admirar tudo os que as minhas rainhas fazem. Passava o ano inteiro a captar momentos cada vez mais mágicos”, escreveu na legenda de um vídeo em que colocou a música “Tití Me Preguntó”, de Bad Bunny

Além de Alana, que é filha biológica do casal, tal como a recém-nascida, Bella, Cristiano Ronaldo também é pai dos gémeos, Eva e Mateo, e de Cristianinho, que nasceram com recurso a gestação de substituição.

A espanhola está em gravações para a segunda temporada de “Soy Georgina” (Netflix). De acordo com o jornal britânico “The Sun” vai ser abordado o nascimento de Bella, a morte do irmão gémeo da recém-nascida durante o parto e a vida do casal em Manchester, Inglaterra.