Georgina Rodríguez mostra decoração de Halloween

Georgina Rodríguez partilhou com os seguidores algumas imagens da decoração de Halloween da sua casa em Manchester, Inglaterra.

Foi através do InstaStories, ferramenta do Instagram, que a companheira de Cristiano Ronaldo publicou imagens da entrada de casa em que é possível ver-se um fantasma, abóboras e outras decorações típicas do Halloween.

A “época mais assustadora do ano” é já na próxima sexta-feira, 31 de outubro, e o casal deve celebrar a data com os filhos, Cristianinho, os gémeos, Eva e Mateo, Alana Martina e Bella Esmeralda.

Recentemente, Cristiano Ronaldo recebeu o apoio da família após uma polémica com o Manchester United. O atleta não tem estado a passar por um bom momento desportivo e tem estado no centro da ribalta.