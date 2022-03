Georgina Rodríguez posa com decote e fãs ficam rendidos: “És a bomba do Mediterrâneo”

Georgina Rodríguez apareceu, esta segunda-feira, com um decote ousado nas redes sociais e deixou os seguidores a pedir por mais.

A espanhola tem estado a passear de barco com o namorado, Cristiano Ronaldo, e os filhos do jogador. Entre apanhar sol e dar mergulhos no oceano, Georgina Rodríguez captou algumas fotografias que partilhou no Instagram.

Depois de ter publicado uma imagem romântica ao lado do internacional português da Juventus, a modelo colocou um registo fotográfico em que surge deitada com um decote e um chapéu panamá na cabeça.

“És a bomba do Mediterrâneo”, “Charmosa” e “Uauu, que linda!” foram alguns dos comentários que surgiram na publicação.

