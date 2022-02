Gilmário Vemba surpreende Tânia Ribas de Oliveira após erro

Gilmário Vemba mostrou, mais uma vez, ter sentido de humor e, nesta segunda-feira, 22 de novembro, surpreendeu Tânia Ribas de Oliveira.

O comediante marcou presença no programa “A Nossa Tarde”, da RTP1, e brincou com o erro cometido pela apresentadora no passado dia 10 de novembro. A comunicadora tinha-se enganado várias vezes no nome do humorista durante uma conversa com Anselmo Ralph.

Porém, Gilmário Vemba decidiu encarar a situação com bom humor e brincou com o rosto de entretenimento da estação pública.

Gilmário Vemba surgiu em estúdio com uma série de “post-its” colados no casaco onde estavam escritos vários nomes. “Agora o desafio é conseguires tirar aqui o nome certo”, disse em tom de brincadeira.

O momento foi partilhado na página de Instagram do vespertino. “O prometido é devido: o Gilmário Vemba finalmente veio ‘À Nossa Tarde’ para esclarecer o seu nome… e sempre com muito humor”, pode-se ler na legenda.

No entanto, o humorista não só brincou com a apresentadora como ainda aproveitou para se “vingar”; é que no fim da conversa Gilmário Vemba trocou o nome à comunicadora: “Tânica Pipas, ai não Tânia Ribas, desculpa”, disse o comediante que deixou Tânia Ribas de Oliveira às gargalhadas.