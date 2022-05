Gonçalo Diniz: “As pessoas hoje em dia ainda não gostam de mim”

Gonçalo Diniz confessou, esta terça-feira, 17 de maio, que, em tempos, era muito bruto com as pessoas no seu local de trabalho, caso estivesse perante uma falta de profissionalismo ou injustiça.

Durante a conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI, o ator abriu o livro sobre a fé que tem, referindo que a certa altura da sua vida entregou-se por completo à religião.

“Entreguei-me ao que é e a respeitar tudo o que é no seu tempo certo”, contou, no “Goucha”, adiantando que cometeu muitos erros e que ainda existem pessoas que estão chateadas consigo.

“Fui errando muito. Era uma pessoa muito bruta, quando havia injustiças e falta de profissionalismo, cometi o erro de ser bruto e bronco para algumas pessoas. Pago por isso. As pessoas hoje em dia ainda não gostam de mim”, prosseguiu.

“Posso ter ferido algumas pessoas, não nego isso, mas não foi com o propósito de, era a minha essência, achava que era assim que se devia agir. Ao longo da vida vamos aprendendo a moldar”, rematou.