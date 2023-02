Goucha recorda episódio antes de entrar no ar com Cristina Ferreira: “Chamaram os bombeiros”

Manuel Luís Goucha lembrou, esta quarta-feira, 1 de fevereiro, um episódio em que tiveram de chamar os bombeiros para levar o apresentador para o hospital, antes de entrar em direto.

Durante a conversa com Ana Galvão no programa “Goucha”, da TVI, o comunicador lembrou que, antes de entrar em direto num programa “A Tua Cara Não me É Estranha”, na Madeira, sentiu-se mal, devido a uma intoxicação alimentar.

“Vomitei imenso, chamaram os bombeiros e fui para o Hospital da Luz, mas fui em bom. Lembro-me que entrei na ambulância e disse: ‘Smoking e sapatos cheios de brilhantes’”, contou.

A recordação de Manuel Luís Goucha surgiu depois de Ana Galvão também ter referido que passou mal com uma intoxicação alimentar na Madeira, antes de subir a palco com o espetáculo “As Três da Manhã”.